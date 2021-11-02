В Тюмени прошел концерт «Мы едины». Фото - Центр Русской культуры г.Тюмень.

В Тюмени прошел концерт «Мы едины». Его приурочили ко Дню народного единства. Коллективы выступали в онлайн-формате из-за ковидных ограничений.

Программу открыл ансамбль казачьей песни «Туринская Слобода» местного Центра русской культуры. Далее выступил ансамбль «Тюменские робята». Они исполнили «Барабинскую матаню». Алина Семенова спела песню «Музыкант».

После них на сцену вышли танцоры студии танца «Купава». Далее зрителя порадовал вокальный ансамбль «Аврора», выступивший с хореографическим ансамблем «Радуга».