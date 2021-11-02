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Дом. Семья2 ноября 2021 15:21

В подсобных хозяйствах в Казанском районе нашли очаги птичьего крипа

В эпизоотических очагах проведена повторная дезинфекция
Сергей Швецов
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На территории Казанского района в двух личных подсобных хозяйствах села Кугаево установлены ограничительные мероприятия по гриппу птиц. Об этом сообщает оперштаб.

– Специалисты подведомственных учреждений, органов исполнительной власти с участием регионального управления МВД в эпизоотических очагах изъяли 28 голов птицы. Для ее уничтожения привлечен передвижной инсениратор, – отметили в ведомстве.

В эпизоотических очагах проведена повторная дезинфекция. Все поголовье птицы в населенном пункте угрожаемой зоны вынуждено вакцинировано. В зоне наблюдения проводится отбор проб для мониторинговых исследований.