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Здоровье2 ноября 2021 8:12

В Тюмени готовятся к вакцинации детей

Местный депздрав подтверждает информацию из соцсетей
Сергей Швецов
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В Тюмени готовятся к вакцинации детей.

В Тюмени готовятся к вакцинации детей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области готовятся к вакцинации детей. Документ об этом распространяют в социальных сетях местные жители. В обращении к руководителям учреждений значится, что им нужно сообщить о наличии потребности в оборудовании для проведения вакцинации несовершеннолетних.

В местном департаменте здравоохранения эту информацию подтвердили. В настоящее время вакцина проходит испытания, больницы готовятся к ее проведению.

Отметим, что в Тюменской области среди детей чаще всего болеют подростки в возрасте от 15 до 17 лет. На втором месте находятся дети от 7 до 14 лет.