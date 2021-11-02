В Тюмени готовятся к вакцинации детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области готовятся к вакцинации детей. Документ об этом распространяют в социальных сетях местные жители. В обращении к руководителям учреждений значится, что им нужно сообщить о наличии потребности в оборудовании для проведения вакцинации несовершеннолетних.

В местном департаменте здравоохранения эту информацию подтвердили. В настоящее время вакцина проходит испытания, больницы готовятся к ее проведению.

Отметим, что в Тюменской области среди детей чаще всего болеют подростки в возрасте от 15 до 17 лет. На втором месте находятся дети от 7 до 14 лет.