Роспотребнадзор: около половины тюменских магазинов и аптек в выходные нарушили антиковидные меры

Роспотребнадзор: около половины тюменских магазинов и аптек работали с нарушением антиковидных мер. Фото: Сергей Елесин

Около половины продовольственных магазинов, супермаркетов и гипермаркетов в ТРЦ, зоомагазинов и аптек работали с нарушением антиковидных мер. Об этом заявила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева. По её словам, в минувшие выходные, 30 и 31 октября, специалисты Роспотребнадзора проверили более сотни объектов во всех муниципалитетах региона.

В отношении виновников нарушений составлены административные протоколы, их направят в суд. Дополнительно бригады специалистов департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и Роспотребнадзора проверили 139 объектов. В том числе и тех, которые должны были закрыться до устранения нарушений. Правда, многие выводы так и не сделали, и сотрудники снова выявили 16 нарушений, сообщает оперштаб.