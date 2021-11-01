Перед Днем народного единства тюменские семьи скажут «Нет фастфуду» Фото: Татьяна Коркина

Онлайн-зарядку для воспитанников проведет центр развития творчества детей и юношества «Бригантина» в рамках акции «Здоровый четверг». Тренерами станут сами семьи, папы и мамы с детьми будут снимать занятия и отправлять педагогу. А уже сам преподаватель будет публиковать их в группе центра с 1 по 4 ноября 2021 года, сообщает «Вслух.ру».

По словам методиста центра Елены Стефанович, в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 люди начнут заказывать вредную еду, но здоровый образ жизни должен быть в приоритете.

– Онлайн-зарядка станет руководством, как проводить свободное время родителям с детьми и детям с родителями, когда торговые центры закрыты и сходить никуда нельзя. Кроме онлайн-зарядок, мы запускаем акцию «Нет фастфуду», – рассказала Елена Стефанович.