В центре Тюмени 1 ноября 2021 года с 8 утра погаснут сразу шесть светофоров
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени сегодня, 1 ноября 2021, погаснут сразу шесть светофоров в центре города. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 8 утра до 12 часов дня светофоры погаснут:
- на перекрестке ул. Молодежной и ул. Самарцева;
- на перекрестке ул. Самарцева и ул. Южной.
С 8 утра до 16 часов дня:
- на перекрестке ул. Советской и ул. Челюскинцев;
- на перекрестке ул. Республики и ул. Челюскинцев;
- на перекрестке ул. Челюскинцев и ул. Володарского;
- на перекрестке ул. Челюскинцев и ул. Хохрякова.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.