В центре Тюмени 1 ноября 2021 года с 8 утра погаснут сразу шесть светофоров Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени сегодня, 1 ноября 2021, погаснут сразу шесть светофоров в центре города. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 утра до 12 часов дня светофоры погаснут:

- на перекрестке ул. Молодежной и ул. Самарцева;

- на перекрестке ул. Самарцева и ул. Южной.

С 8 утра до 16 часов дня:

- на перекрестке ул. Советской и ул. Челюскинцев;

- на перекрестке ул. Республики и ул. Челюскинцев;

- на перекрестке ул. Челюскинцев и ул. Володарского;

- на перекрестке ул. Челюскинцев и ул. Хохрякова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.