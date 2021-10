Погода в Тюмени 1 ноября 2021: в Иванов день при прояснениях похолодает до -14 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 ноября 2021, ожидается облачность с прояснениями, ночью пройдет снег. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 C, при прояснении до -14 C. Днём небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололед. Ветер северный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха днем 0…-5 C.

Погода в Тюмени 1 ноября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

1 ноября – Иванов день, в честь святого Иоанна Рыльского, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа. В этот день на Руси провожали осень и встречали зиму. Крестьяне наблюдали за погодой: если шел снег и было холодно, значит, весна будет поздняя и холодная. Если оттепель – значит, весна будет теплой.