Врач-оториноларинголог назвала главные факторы для сохранения иммунной системы ребенка Фото: Татьяна Коркина

Болезни горла, носа и ушей и тему детского иммунитета обсудили на лекции «Школы здоровья для родителей», которую провела врач-оториноларинголог Надежда Грицаль для жителей Тюмени. По её словам, когда дети сидят дома, они меньше болеют. Это связано с тем, что у детей более слабая иммунная система, чем у взрослых, а контактируют малыши друг с другом теснее.

Для профилактики заболеваний горла врач порекомендовала взрослым следить за физической активностью детей, проветривать помещение, закалять детей, избегать резких контрастов температуры и следить за режимом сна и питания. Следить нужно за носовым дыханием и зубами, так как кариес может послужить источником инфекции.

При воспалении аденоидов родителям нужно показать ребенка специалисту, а не ставить диагнозы самостоятельно. Увеличение аденоидов может быть причиной затрудненного дыхания, неразборчивой речи, храпа и снижения слуха.