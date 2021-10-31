Тюменьстат назвал вакансии, за которые работникам платят больше 100 тысяч рублей в месяц Фото: Татьяна Коркина

Средняя зарплаты в Тюменской области в период с января по июль 2021 года составила 54 тысячи 834 рублей. Такие данные предоставил Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении региона. Самая низкая зарплата (48 тысяч 397 рублей) была в январе, а самая высокая – в июле (59 тысяч рублей). В июле показатели упали до 56 тысяч рублей.

Специалисты, работающие в добыче сырой нефти и природного газа, в среднем получают 170,5 тысячи рублей, в области добычи полезных ископаемых – 140 тысяч 634 рублей, в производстве химических продуктов и веществ – 128 тысяч 257 рублей, в сфере воздушного и космического транспорта – 101,3 тысячи рублей. Ровно 122 тысячи 777 рублей платили за научные исследования и разработки.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в первом полугодии 2020 года средняя начисленная зарплата составляла 49 тысяч 547 рублей, сообщает «Вслух.ру».