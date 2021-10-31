В Тюменской области специалисты обучают родителей техникам восстановления здоровья детей Фото: Татьяна Коркина

Социальная служба «Микрореабилитационный центр на дому» открылась на базе Тюменского областного центра реабилитации, который реализует инновационный социальный проект «Мы рядом» при финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, в соцслужбе работают психологи, социальные работники, медики и педагоги, которые прошли стажировку в реабилитационных центрах Вологодской и Московской областей. Они работают с детьми-инвалидами и членами их семей, находящимися в трудной жизненной ситуации. Вместе с родителями специалисты адаптируют пространство для нужд реабилитации, обучают пап и мам навыкам ухода и основным техникам восстановления здоровья детей.

По новой технологии реабилитацию в 2021 году проходят 10 ребят с инвалидностью. Ещё столько же планируется охватить за весь период реализации проекта, то есть до сентября 2022 года.