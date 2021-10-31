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Общество31 октября 2021 7:22

Погода в Тюмени 31 октября 2021: минусовая температура и небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 31 октября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 31 октября 2021: минусовая температура и небольшой снег

Погода в Тюмени 31 октября 2021: минусовая температура и небольшой снег

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 31 октября, ожидается облачность с прояснениями, пройдет небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью -4…-9 C, днём 0…-5 С.

По народному календарю 31 октября (18 октября по народному календарю) – День памяти святого Луки. В этот день наблюдали за листьями вишни: если они ещё не опали, значит, снег ещё долго не ляжет. А ещё к Луке обращались за добрыми отношениями в семьях, о совета и любви между мужем и женой.