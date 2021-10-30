Для тюменцев покажут три онлайн-перфоманса: «Мадина», «Контакт» и «Дом внутри меня». Фото: МТЦ "Космос"

Три перфоманса для одного зрителя проведет МТЦ «Космос» 2 ноября 2021 года в 19.30 и 20.00 в онлайн-формате. Речь идет о «Мадине» Мадины Саткеевой, «Контакте» художниц Камиллы Генераловой и Тали Горевой, и перфомансе «Дом внутри меня» Анастасии Кохан. Как сообщает «Мой портал», все истории можно будет посмотреть из любой точки мира, нужно лишь зарегистрироваться.

Каждый из перфомансов – личная задумка автора, рефлексия его жизненного опыта и видение мира. В назначенное время участникам нужно будет подключиться к «Зуму» или «Дискорду» и погрузиться в истории.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», перфомансы для одного зрителя – это итог лабораторий «География неявных потоков», «Фиджитал» и проекта «Частный случай». А перформанс «Мадина» – победитель Шоу-кейса тюменских театров 2021 года.