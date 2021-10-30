Ишимские и тобольские школьники помогут КиберСкрепке остановить вирус. Фото: Моя территория Ишим

Для ишимских и тобольских школьников в возрасте от 13 до 16 лет в понедельник, 1 ноября 2021 года, откроется доступ к боту «ВКонтакте» под названием «КиберСкрепка». По словам менеджера проекта Дарьи Моор, это незаменимая помощница и лучшая подруга мультицентра «Моя территория» в Ишиме и Тобольске. Легенда гласит, что КиберСкрепка хотела разыграть подарки среди школьников, но заразилась вирусом. Остановить его поможет игра, сообщает «Мегатюмень».

За выполнение заданий среди участников трехуровнего бота разыграют призы. За прохождение заданий школьники получат баллы, а уже за них – призы. Чем больше заданий выполнено, тем выше шанс получить беспроводные наушники.

– Задания направлены на развитие креативного мышления и творческих навыков. Участники будут записывать короткие видеоролики, создавать мемы, сочинять стихи, готовить блюда с родителями и рассказывать о своих талантах. Также они погрузятся в сферу медиа, попробуют себя в роли активных пользователей TikTok и Instagram, – рассказала Дарья Моор.

Таким образом ученики 7 – 9 классов попробуют себя в новых направлениях, прокачают креативность и проведут время с пользой.