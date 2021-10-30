В Выставочном зале Тюмени задумались над организацией «октоберфеста» в 2022 году. Фото: 2Gis

Несмотря на пандемию, в Тюмени растет деловая активность, а число иногородних предпринимателей, участвующих в мероприятиях «Тюменской ярмарки», неуклонно растет. Об этом рассказал её генеральный директор Михаил Брудков. По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество предпринимателей из других регионов выросло на 15%.

– Прирост может быть и невеликий, но показательный. Во-первых, он говорит о том, что покупательская способность в Тюмени стабильно высокая, во-вторых, подтверждает статус областной столицы, кроме всего прочего, как центра делового туризма, – говорит Михаил Брудков.

По расширению возможностей выставочного зала работа тоже кипит. Например, в следующем году здесь могут провести музыкальный фестиваль, который совместят с ярмаркой местных и иногородних производителей продуктов.

– Таким образом, можем провести своеобразный «Октоберфест», – отметил гендиректор.