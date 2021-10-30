Врач-педиатр тюменской поликлиники №1 рассказала, как избавиться от «белой» и «красной» лихорадки Фото: Татьяна Коркина

Избавиться от температуры при коронавирусе и сезонных заболеваний можно охлаждением, парацетомолом или ибупрофеном. Об этом рассказала врач-педиатр поликлиники №1 Марина Саверченко. По её словам, эти методы действуют при так называемой «красной лихорадке», когда у человека кожа становится горячей, красной и влажной. При этом методы действуют только вместе, а не по отдельности.

Что касается «белой» лихорадки, то она более опасная. При ней у ребенка холодные руки и ноги, ведь из-за спазма сосудов нарушается кровообращение. При такой лихорадке ребенку стоит дать дротаверин. Сосуды расширятся, и кровь пойдет из центральных органов на перифирию. После дротаверина можно выпить парацетомол.

- Важно соблюдать интервал между приемом лекарств. В перерыве можно снижать температуру физическими способами, например, растирать водой комнатной температуры, - сообщила педиатр.

А вот уксусом и водкой пользоваться не нужно. Кислота со спиртом проникнут в кровяное русло, и у ребенка может произойти угнетение сознания, сообщает «Вслух.ру».