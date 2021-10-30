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Общество30 октября 2021 8:27

Погода в Тюмени 30 октября 2021: умеренный снег и небольшое похолодание

Рассказываем о погоде в Тюмени 30 октября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 30 октября 2021: умеренный снег и небольшое похолодание

Погода в Тюмени 30 октября 2021: умеренный снег и небольшое похолодание

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 октября, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшой снег. Днём небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, похолодание, температура ночью -4…-9 C, местами до -14 C, днём -4…+1 C.

По народному календарю 30 октября (17 октября по старому стилю) День Осия Колесника, в честь пророка из Израильского царства. На Руси его называли Колесником потому, что в день его памяти много времени уделяли колесам. В этот день люди приговаривали: «Быстро тает день – не привяжешь за плетень», «Плачет октябрь холодными слезами».