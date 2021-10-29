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Авто29 октября 2021 4:05

В Тюмени 29 октября 2021 отключат сразу 6 светофоров

Рассказываем, где отключат светофоры в Тюмени 29 октября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 29 октября 2021 отключат сразу 6 светофоров

В Тюмени 29 октября 2021 отключат сразу 6 светофоров

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 29 октября, погаснут сразу шесть светофоров на разных улицах города. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 9 до 12 часов светофоры потухнут на перекрестках:

- ул. Червишевский тракт – ул. Зои Космодемьянской;

- ул. Чаплина – ул. Рабочей;

- ул. Рабочей – ул. Колхозной.

- ул. Товарное шоссе – школа №50;С 13 до 18 часов на перекрестках:

- ул. Первомайской – ул. Товарное шоссе;

- ул. Товарное шоссе – ул. Железнодорожной.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.