В Тюмени 29 октября 2021 отключат сразу 6 светофоров Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 29 октября, погаснут сразу шесть светофоров на разных улицах города. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 9 до 12 часов светофоры потухнут на перекрестках:

- ул. Червишевский тракт – ул. Зои Космодемьянской;

- ул. Чаплина – ул. Рабочей;

- ул. Рабочей – ул. Колхозной.

- ул. Товарное шоссе – школа №50;С 13 до 18 часов на перекрестках:

- ул. Первомайской – ул. Товарное шоссе;

- ул. Товарное шоссе – ул. Железнодорожной.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.