Тюменский хоспис перепрофилируют для лечения больных коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тюмени временно закрывают единственный хоспис, расположенный по ул. Магистральная, 10а. Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, это связно с увеличением роста заболевших COVID-19. Теперь в медучреждении будут лечить пациентов с положительным анализом на ковид.

- Хоспис перепрофилируют для паллиативных больных, инфицированных COVID-19, так как они находятся в группе риска. То есть учреждение свой профиль не поменяет, но ввиду сложившейся эпидобстановки, его пациенты находятся в группе риска. Таким образом, в медучреждении организуют все для оказания помощи людям в складывающейся ситуации, - добавили в ведомстве.

На данный момент помощь паллиативным больным оказывается на дому, а выездные бригады работают в усиленном режиме.