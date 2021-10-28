В Тобольске мужик выхватил у пенсионерки сумку с долларами и мобильником, напав со спины

Фото с камер видеонаблюдения

Уголовное дело по факту грабежа возбуждено в отношении ранее судимого 30-летнего безработного, который выхватил сумку у 66-летней пенсионерки. Женщина сама обратилась в полицию после того, как на неё напал неизвестный в микрорайоне Сумкино, стащив мобильник и деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, потерпевшая обменяла в банке 80 тысяч рублей на иностранную валюту, подумав, что так будет надежнее. Она вышла из офиса, пошла в парк, где решила пересчитать деньги, и положила их в сумку. Спустя несколько минут к ней со спины подбежал мужчина, схватил сумку, похитил деньги и гаджет.

Через три часа преступника нашли. Свою вину он признал и показал полицейским, куда спрятал похищенное имущество. После следствия телефон и деньги вернут владелице, а вот похитителю грозит до четырех лет тюрьмы.