Тюменьстат перечислил продукты питания и товары, которые подорожали за год больше всего Фото: Татьяна Коркина

Цены и тарифы на потребительские товары и услуги на конец сентября 2021 года увеличились на 4,3% по сравнению с декабрем 2020-го. Цен на продовольствие увеличились на 4,1%, на услуги населению – на 2,8%, на непродовольственные товары – на 5,3%. Об этом сегодня, 27 октября, заявили в Тюменьстате.

Больше всего подорожали сахар (на 9,8%), мясо и птица (на 8,6%), кондитерские изделия (на 8,4%), крупа и бобовые (на 7,6%). Стоимость подсолнечного масла подскочила на 7,1%, хлебобулочных изделий – на 7%, сливочного масла – на 6,1%, молочки – на 3,4%, колбасы и мясных продуктов – на 3,3%, рыбы и морепродуктов – на 3,1%, алкоголь – на 3,4%.

Удивительно, но есть продукты, которые подешевели: макароны (на 1,4%), куриные яйца (на 2%), овощи и фрукты (на 5,8%).

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали стройматериалы (на 25,8%), телерадиотовары (на 15,2%), табак (на 15,1%), мебель (на 11,5%), моющие средства (на 4,2%), на ткани, обувь и одежду (менее чем на 1%). Цены на бензин выросли на 6,3%, на дизельное топливо – на 3,2%.