Погода в Тюмени 27 октября 2021: на Параскеву Грязнуху температура воздуха упадет ниже нуля Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 октября 2021, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…-9 C, днём -2…+3 C.

Погода в Тюмени 27 октября 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

27 октября (14 октября по старому стилю) – День Параскевы Грязнухи, в честь памяти святой Параскевы Сербской, жившей в XI веке. Грязнухой (а ещё Льнянихой и Трепальницей) её назвали потому, что в день Параскевы было обычно грязно и слякотно. Даже приговаривали: «На Грязнуху не бывает сухо».

В этот день судили по грязи: если её полно, что даже лошадиное копыто заливалось водой, значит, до зимы осталось недолго. А ещё грязища сулила много дождей по весне.