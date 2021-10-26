Насильника, затащившего девушку в свой автомобиль на трассе Курган - Тюмень, оставили в СИЗО до 30 января Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Исетского района, который обвиняется в изнасиловании девушки, рассмотрели сегодня, 26 октября, в закрытом режиме в местном районном суде. Правда, свою вину мужчина не признал. Он попросил изменить ему меру пресечения: вместо нахождения в СИЗО назначить домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Следствие выяснило, что весной 2021 года, ночью, неподалеку от трассы Курган – Тюмень в Исетском районе обвиняемый затащил девушку в свою машину и изнасиловал её. После этого потерпевшей удалось убежать от насильника, ей помогли проезжавшие мимо водители.

Насильника задержали в тот же день, подозреваемый просидит в СИЗО до 30 января 2022 года.

Исходя из тяжести преступления, Тюменский областной суд оснований для изменения меры пресечения обвиняемому не усматривает. Постановление Исетского районного суда оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Следующее судебное заседание назначено на 9 ноября.