С боровской птицефабрики мертвых кур вывозят на машинах с герметичными кузовами и тентами Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Утилизация биологических отходов из карантинной зоны на «Боровской птицефабрике» продолжается в Тюменской области. Кур сжигают только те сотрудники, которые задействованы в этой работе. Об этом заявил заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

По его словам, мертвых кур кладут в полиэтиленовые пакеты и отправляют к месту утилизации на машинах с герметичными кузовами и тентами. После того, как трупы перевезут, транспорт дезинфицируют, а персонал проходит санитарную обработку.

- Утилизация биоотходов закончится только после получения несгораемого остатка, то есть золы. Сжигание отходов проходит в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС, - рассказал Роман Зверев.

На птицефабрике карантин Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Тем временем, на птицефабрике стали выводить работников из очага в «чистую» зону. По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, все они целую неделю проведу под наблюдением врачей. Карантин они пройдут в специальных помещениях, оснащенных кроватями и постельным бельем. Организовано горячее питание, работникам дают средства индивидуальной защиты. По словам директора по персоналу ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Сергея Костарева, проводится регулярная термометрия и контроль за состоянием здоровья.

Все добровольцы, которые ликвидируют очаг ЧП, получают повышенную зарплату.