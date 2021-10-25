Погода в Тюмени 25 октября 2021: ночью и днем дождь, но зато будет тепло Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 25 октября, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами пройдет умеренный дождь. Днем дождь, кстати, тоже ждем. Ветер будет дуть западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 C, днём +7…+12, в Уватском районе +2…+7 C.

Погода в Тюмени 25 октября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 25 октября (12 октября) по старому стилю День Андрона (Андроника) Звездочета, одного из трех мучеников, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. В этот день судили о погоде и урожае. Если ночь на Андроника звездная, значит, на следующий год уродится горох. Если звезды светят ярко, значит, впереди морозы, если тускло – оттепель, а мигающие – переменная погода. Падающие звезды сулят ветра и сухой год.