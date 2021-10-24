В Тюмени продают гостиницу «Родос», расположенную на Червишевском тракте Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продают гостиницу «Родос», расположенную на Червишевском тракте. Ранее владельцы запрашивали за нее сумму в размере 150 миллионов рублей. Сейчас на сайте агентства недвижимости гостиница выставлена за 135 миллионов рублей.

Владельцы предлагают полностью отлаженный бизнес: гостиница, кaфе, pеcтoрaн, сауна. Гoстиница нa третьем этажe, 10 номeров нa 30 чeловек. Площадка на 38 парковочных мест.

Также рядом с комплексом расположены несколько крупных медучреждений – Областная клиническая больница №1, «Нефтяник», Федеральный центр нейрохирургии.