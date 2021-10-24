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Общество24 октября 2021 4:32

Погода в Тюмени на 24 октября 2021 года: весь день обещает лить небольшой дождь

Тюменцам лучше захватить с собой зонтики
Мария Толстихина
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Несмотря на дождь, будет тепло

Несмотря на дождь, будет тепло

Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, как и днем тоже. Ветер подует юго-западный со скоростью 8-13 м/с. Температура ночью достигнет +0,+5, а днем +8,+13. В Уватском районе синоптики обещают +3,+8.

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах, включая Россию.