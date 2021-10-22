СК заинтересовалась смертью тюменца якобы после несвоевременного оказания медпомощи. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи заинтересовалась смертью местного жителя, который скончался якобы после несвоевременного оказания медпомощи. По обращению родственника умершего в одной из социальных сетей организована доследственная проверка.

– С целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщении, следователем организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут проверены доводы, изложенные в сообщении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе местного СК.