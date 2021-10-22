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Происшествия22 октября 2021 15:31

СК заинтересовалась смертью тюменца якобы после несвоевременного оказания медпомощи

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Сергей Швецов
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СК заинтересовалась смертью тюменца якобы после несвоевременного оказания медпомощи.

СК заинтересовалась смертью тюменца якобы после несвоевременного оказания медпомощи.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи заинтересовалась смертью местного жителя, который скончался якобы после несвоевременного оказания медпомощи. По обращению родственника умершего в одной из социальных сетей организована доследственная проверка.

– С целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщении, следователем организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут проверены доводы, изложенные в сообщении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе местного СК.