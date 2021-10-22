В Тюмени появятся две новые улицы – Александра Невского и Первооткрывателей. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени появятся две новые улицы – Александра Невского и Первооткрывателей. Названия поддержали большинством голосов на заседании соответствующей комиссии.

– Улица Невского будет расположена в планировочном районе № 15 «Новорощинский». Название предложили в региональном отделении общероссийской общественной организации общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и благотворительном фонде «Золотое детство». Решение поддержал 241 житель Тюмени (89% от общего числа голосовавших), – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

Фото - паблик "Наш дом - Тюмень" в ВК.

За улицу Первооткрывателей отдали голоса более 90% опрошенных (110 человек). Она будет находиться в планировочном районе «Плехановский». Там у одного из строящихся ЖК установят стилизованные малые архитектурные формы и площадки в форме корабля – это символ первооткрывателей.