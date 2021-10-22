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Общество22 октября 2021 14:20

В Тюмени обновили аллею Молодоженов

Бюджетные деньги не потрачены
Сергей Швецов
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В Тюмени обновили аллею Молодоженов.

В Тюмени обновили аллею Молодоженов.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени обновили аллею Молодоженов, которая находится в районе дома № 1а на улице Белинского. Бюджетные деньги не потрачены.

Теперь вечером тут над пешеходными дорожками загораются энергосберегающие фонари. Также здесь отремонтировали скамейки, оборудовали детскую площадку с новыми малыми архитектурными формами и травмобезопасным покрытием. Для велосипедистов организовали спецпарковку.

– Совместный вклад социально ориентированного бизнеса в благоустройство территории очень значим и для управы, и для жителей. Уже много лет эта территория является точкой притяжения тюменских молодоженов, учеников и преподавателей школы «Лира» и всех тюменцев, поэтому мы решили приукрасить ее отдельными элементами, – сообщил заместитель руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук.