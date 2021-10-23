Население Тюменской области увеличилось более чем на девять тысяч человек за год. Фото: Вадим Бегун

Население Тюменской области увеличилось более чем на девять тысяч человек за год. Миграционный поток усилился.

По информации Тюменьстата, в настоящее время в регионе проживает 1 548 900 человек. За семь месяцев родилось 10 539 малышей. В январе-июле 2021 года сюда переехали 30 799 человек.

Так, из других регионов России прибыли на постоянное место жительства 26 141 человек. Еще 4 431 гражданин перебрался из стран СНГ, 227 сменили прописку из дальнего зарубежья.

В регионе за семь месяцев увеличилось и количество свадеб: в 2021 году зарегистрировано 5 729 браков, в 2020-м – 4 219, передает «Вслух.ру».