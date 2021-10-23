Тюменская область нуждается в строителях. Фото: Вадим Бегун

Тюменская область нуждается в строителях. Сейчас требуется 5 203 работника.

На втором месте в банке вакансий – направление «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (4 018 вакансий), на третьем – «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (2 921).

Еще 2 421 предложение есть в обрабатывающих производствах, 2 370 – в образовании, 2 282 – в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. В области здравоохранения и социальных услугах 1 897 вакантных мест.

По информации службы занятости, в Тюменской области с начала 2021 года обратились 62 399 желающих найти работу, 37 960 человек (60,8%) трудоустроены. В 2020 году за тот же период было более 91 тыс. обратившихся, передает «Вслух.ру».