По дороге в Тюмень задержали такси: у пассажира был автомат Калашникова с боевыми патронами. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске осудили 50-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в угрозе убийством и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия.

Горожанин вызвал такси для поездки из села Стрехнино Ишимского района до Тюмени. Не доезжая до областного центра почти сто километров, пьяный пассажир решил выйти без оплаты, пригрозив водителю автоматом Калашникова. Таксист испугался, но смог убедить неадекватного клиента оставить автомат в машине, а самому посидеть в придорожном кафе.

– Пока злодей отдыхал, водитель дал по газам и, развернувшись в обратном направлении, погнал машину в сторону Новой Заимки, где до этого видел дежуривший экипаж ГИБДД. Им он рассказал им о странном пассажире и оставленном в салоне автомате. Стражи правопорядка изъяли оружие. Полицейские по ориентировке чуть позже задержали злодея в Тюмени, – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По заключению экспертизы, автомат был пригоден к стрельбе. Кстати, в его магазине находилось 11 боевых патронов. В ходе следствия мужчина рассказал, что приобрел оружие у неизвестного мужчины. Автомат отправили на экспертизу – может быть, кто-то им пользовался раньше.