Тюменец сломал нос соседу, который «звук поставил на всю». Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение от жителя села Каскара о том, что сосед нанес ему телесные повреждения. Конфликт произошел между двумя жителями многоквартирного дома.

Ночью 35-летний подозреваемый, проживающий этажом ниже потерпевшего, пришел в квартиру соседа с требованием уменьшить громкость музыки. 33-летний житель Каскары сделать это отказался, заявив, что тот сам неоднократно нарушал общественный порядок.

– В ответ злоумышленник ударил оппонента рукой по лицу. Врачи диагностировали у мужчины перелом носа. По предварительным данным, оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении ранее судимого подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.