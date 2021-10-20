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Общество20 октября 2021 12:42

Синоптики обещают жителям Тюмени сильный снегопад

Автоинспекторы перейдут на усиленный контроль на федеральных автодорогах
Сергей Швецов
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Синоптики обещают жителям Тюмени сильный снегопад.

Синоптики обещают жителям Тюмени сильный снегопад.

Фото: Вадим Бегун

Синоптики обещают жителям Тюмени сильный снегопад. Автоинспекторы перейдут на усиленный контроль на федеральных автодорогах, если это понадобится.

– Сотрудники ГИБДД не рекомендуют выезжать в поездки в другие населенные пункты, и тем более в дальние поездки по загородным дорогам на автомобилях с летней резиной. Это опасно. Лучше подождать до изменения погоды и стабилизации обстановки. Следует ограничить поездки новичкам со стажем за рулем менее года и людям с повышенной метеочувствительностью и хроническими заболеваниями, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД в сложных дорожных и погодных условиях рекомендует снижать скорость, учитывая увеличивающийся при гололеде и скользкой проезжей части тормозной путь и плохую видимость из-за обильных осадков. Нужно подготовить автотранспорт к зиме, позаботиться о смене резины на зимнюю.