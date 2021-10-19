Тюменке не давали маткапитал из-за перерыва в прописке. Фото: Ольга Крыльцова

Жительнице Тюмени отказали в выдаче материнского капитала. В управлении соцзащиты ей заявили, что у нее есть перерыв в постоянной регистрации по месту жительства. Женщина обратилась в прокуратуру.

– Согласно региональному законодательству, право на выплату возникает при условии проживания в Тюменской области не менее пяти лет подряд, предшествующих дате рождения ребенка. Мы обратились в Ленинский районный суд с заявлением об установлении факта ее проживания в областном центре. Все подтверждающие документы были предоставлены, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге суд удовлетворил заявление надзорного ведомства. На сегодняшний день судебное решение исполнено. Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры заявительнице выплачено 150 тыс. рублей.