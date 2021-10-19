В Тюмени у развязки на Мельникайте-Дружбы появилась бесплатная парковка.
Фото: Вадим Бегун
В Тюмени у развязки на Мельникайте – Дружбы появилась бесплатная парковка. Ее организовали для тех, кто будет приезжать на машине, чтобы отдохнуть в лесопарке имени Гагарина.
А для любителей прокатиться с ветерком есть почти два километра велодорожек. Еще один километр построен при реконструкции улицы Мельникайте. Они входят в единую велосеть города, связывая микрорайон Тура и улицу 50 лет Октября. Отсюда же на двухколесном транспорте можно добраться до Гилёвской рощи и набережной.
Ее организовали для отдыхающих в лесопарке.
Фото: Вадим Бегун
– Пешеходам тоже есть где разгуляться. Ширина тротуаров варьируется от 2 до 4 метров. Для безопасного пересечения улиц на всех съездах установлены пешеходные переходы, светофоры, в том числе вызывного действия. Также тротуары, вело- и пешеходные дорожки проходят под самой эстакадой, поэтому добраться до парка можно с любой стороны города, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.
В ведомстве сообщили, что в следующем году будет продолжен путепровод в сторону улицы Тимофея Чаркова. Также запланировано устройство третьего уровня эстакады, который обеспечит левый поворот с улицы Дружбы в сторону перспективной улицы Мельникайте.