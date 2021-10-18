Тюменский Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, который пахнет гарью Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проконтролировало содержание вредных веществ в атмосферном воздухе из-за запаха гари в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты проверили содержание диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ и массовой концентрации мелкодисперсных частиц.

В Восточном административном округе Тюмени (створ улиц Федюнинского и Широтной) сегодня, 18 октября, отобрали пробы. В Центре гигиены и эпидемиологии Тюменской области провели исследования и определили, что в пробах превышения вредных веществ нет.