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Общество18 октября 2021 18:31

Тюменский Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, который пахнет гарью

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, который пахнет гарью

Тюменский Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, который пахнет гарью

Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проконтролировало содержание вредных веществ в атмосферном воздухе из-за запаха гари в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты проверили содержание диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ и массовой концентрации мелкодисперсных частиц.

В Восточном административном округе Тюмени (створ улиц Федюнинского и Широтной) сегодня, 18 октября, отобрали пробы. В Центре гигиены и эпидемиологии Тюменской области провели исследования и определили, что в пробах превышения вредных веществ нет.