В Тюмени молодой велосипедист вырвал из рук пенсионерки сумку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции №2 по Тюмени поступило сообщение от 70-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что у нее выхватил сумку парень на велосипеде.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и по горячим следам задержали подозреваемого.

– Им оказался ранее неоднократно судимый не работающий тюменец 2000 года рождения. Задержанный пояснил, что планировал потратить награбленное на личные нужды. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении молодого человека отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.