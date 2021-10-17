Тоболячка создает неповторимые видеоролики

Технология «Selfie360 °» - это небольшая платформа, вокруг которой с заданной скоростью вращается камера Фото: "КП" Архив

Жительница Тобольска Ольга Турышева открыла собственное дело в области уникального интерактива в event-индустрии, способного создавать неповторимые и яркие видеоролики с охватом на 360 градусов. Об этом рассказала «Тюменская линия».

Ольга открыла собственную фирму «СЕЛФИ 360°». Ее команда снимает рекламу, спортивные события, официальные презентации и собрания, частные праздники, творческие встречи, форумы и многое другое.

Технология «Selfie360 °» - это небольшая платформа, вокруг которой с заданной скоростью вращается камера и снимает видео в формате slowmo. На него моментально накладывается звуковая дорожка, логотип или слоган. Полученный эффект обеспечивает невероятно динамичное восприятие созданных видеороликов.

- В дальнейшем планируем открыть студию с разными зонами и декорациями. В настоящий момент свои съёмки провожу в туристических, популярных местах Тобольска и на фестивалях, - заключила она.