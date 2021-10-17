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Спорт17 октября 2021 11:09

В Ялуторовске дан старт развитию черлидинга

Школьники уже начали ходить на занятия
Мария Толстихина
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Фото: Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY». Тюмень

Фото: Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY». Тюмень

Фото: соцсети

«Черлидинг в каждую школу» - такое «имя» дали проекту, разувающемуся в Ялуторовске. Пробные занятия уже прошли в школах №1, 2 и для слабовидящих детей. Об этом сообщила «Тюменская линия».

Мастер-класс для школьников провели автор проекта, руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта «Точка» Ялуторовска Светлана Ефимова и чемпион России, мира, тренер и руководитель спортклуба «Victory», Тюмень Виктор Ерошенко.Мастер-классы продолжатся до 1 декабря.

Всего 20 школ Тюменской области станут участниками этого интересного проекта. Занятия пройдут в школах Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Голышманово, сел Исетское и Омутинское.