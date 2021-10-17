В тюменском реабилитационном центре интерактивное обновление

Фото: группа "Родник" во Вконтакте Фото: соцсети

Удивительное игровое пространство, представляющее собой специальную проекцию на пол, которая «оживает» как только ребенок заходит в область этой проекции, появилось в тюменском реабилитационном центре «Родник».

Как это работает? На полу появляются изображения по выбранной теме. Например, «Игра угадай птицу», в которой дети должны выбрать тень птицы, щебет которой они слышат во время задания, встав на нее, либо положив игрушку на изображение.

Также есть задания, в которых предлагается раскладывать карточки с изображениями. В программе около 40 игр и занятий, направленных на развитие творческого мышления и логики, а также тренировку фантазии.

Новое оборудование позволит специалистам центра внедрять прогрессивные методы работы с детьми, сделает процесс реабилитации увлекательным, интересным, живым.