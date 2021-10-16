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Общество16 октября 2021 16:40

Тюменцам напомнили, каких разговоров стоит избегать на работе

Об этом рассказала специалист по имиджу
Марина Прохорова
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Тюменцам напомнили, каких разговоров стоит избегать на работе

Тюменцам напомнили, каких разговоров стоит избегать на работе

Фото: pixabay.com

Специалист по имиджу Ирина Баранова рассказала тюменцам о правилах рабочего этикета. По словам эксперта, заходя в помещение, всегда надо здороваться, при это пол и возраст человека не важны. Исключение составляют свидания и случайные встречи вне работы – тогда первым приветствовать собеседницу должен мужчина.

Еще одно правило: держать телефон в беззвучном режиме, а при разговорах выходить из кабинета. Также нельзя есть на рабочем месте, разве что еду без запаха. Краситься в кабинете тоже по этикету запрещено.

– Помните, как в «Служебном романе» все женщины приходят в офис и начинается ритуал: они прихорашиваются. На самом деле, так делать нельзя. Когда женщина красится, особенно губы, у нее приоткрыт рот, она смотрит на мужчину. Это напоминает флирт. По этикету так нельзя: работа и флирт несовместимы, – рассказала Ирина Баранова.

Также с коллегами не стоит обсуждать политику, религию, ориентацию и отсутствие детей. Эти темы лучше оставить для друзей. Сюда же относятся изменения во внешности и болезни.

– Приходит к вам в тяжелый рабочий день коллега и говорит: с утра припарковаться не смог, кофе пролил, да и зарплату не платят. Какое у вас будет настроение к вечеру? Это не запретные темы, но негативные. Рассказывайте лучше, как провели выходные, какие выставки открылись в Тюмени, – добавила эксперт.