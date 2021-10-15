На складах у кладбища в Ишиме нашли больше тысячи бутылок паленого алкоголя. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Стражи порядка в Ишиме пресекли оборот немаркированной алкогольной продукции. В одном из складских помещений неподалеку от городского кладбища полицейские обнаружили производственное оборудование, пластиковые емкости со спиртом и картонные коробки с готовым товаром.

– Изъято свыше тысячи бутылок с алкоголем. Задержан арендатор помещения, который сознался в содеянном и сообщил, что планировал реализовать спиртосодержащую жидкость путём розничной продажи на территории города Ишима, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.