В Тюмени завершился конкурс чтецов по системе Брайля Фото: pixabay.com

В Тюмени завершился финал областного конкурса чтецов по системе Брайля. Он был посвящен сразу нескольким важным событиям: Году науки и технологий, 60-летию пилотируемой космонавтики, а также 55-летнему юбилею Тюменской областной специальной библиотеки для слепых.

В качестве конкурсантов выступили брайлисты тюменской и ялуторовской отделений Всероссийского общества слепых, учащиеся школы-интерната №6 и студенты филиала тюменского медколледжа из Ялуторовска.

- Для чтения оргкомитет выбрал краеведческое издание «Улицы Тюмени рассказывают», а для письма под диктовку использовали фрагмент текста из брошюры «Праздник брайлевской книги: из истории областных конкурсов». Задание на дисплее было связано с редактированием слов космической тематики, - рассказали сотрудники специальной библиотеки.

Также они отметили, что возраст большего числа участников не превышал и 30 лет.

- Это значит, что традиция изучения брайлевской письменности не уходит вместе со старшим поколением. Хотя замечательное мастерство чтения и письма продемонстрировали как раз более опытные конкурсанты, - подчеркнули в учреждении.

По итогам мероприятия была сформирована дополнительная команда участников, которые выступят на всероссийском конкурсе ВОС «Браилиада».