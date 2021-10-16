Автоинспекторы призывают тюменцев провести #ОсеньБезДТП Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области пройдет социальная компания #ОсеньБезДТП, в рамках которой сотрудники ГИБДД и органы власти призовут жителей к безопасности на дорогах.

В первую очередь акция будет направлена на предупреждение сезонных рисков. Это опасность при движении пешеходов без световозвращающих приспособлений по загородным дорогам в темное время суток, неправильный выбор скорости на мокрых и скользких дорогах, перевозка детей без удерживающих устройств по трассам и населенным пунктам, в том числе во время предстоящих осенних каникул.

- От каждого из нас зависит жизнь и безопасность на дорогах. Еще есть время подготовить автотранспорт для движения в предстоящий гололед, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих людей. Снижайте скорость и выбирайте осторожный стиль вождения, позволяющий минимизировать аварийные ситуации в пути, - призвал жителей главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Отметим, что с начала октября в Тюменской области произошло 87 аварий, в которых пять человек погибли и 112 получили травмы.