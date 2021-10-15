В городах Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области сегодня, 15 октября, пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Они касаются городов Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск, а также населенных пунктов Уватского, Голышмановского и Омутинского районов. ГИБДД просит сообщать о фактах пьяного вождения.

– В областной столице с начала 2021 года произошло 63 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибли 11 человек, еще 114 ранены. В Тюменском районе произошло 23 ДТП с пьяными водителями, в них трое погибших и 39 раненых, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Что касается Тобольска, то там в 14 ДТП с участием нетрезвых водителей погибли 2 человека, 20 ранены. В Ярковском районе произошло 8 ДТП, в которых погибли 6 человек, 5 получили травмы.