В Тюменской области бомж насмерть забил кием приютившего его мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

В Вагае вынесли приговор 64-летнему гражданину Узбекистана, который избил мужчину, после чего тот скончался. Трагедия произошла 9 июля 2021 года.

Иностранец бомжевал, пока не наткнулся на вагон-бытовку на улице Лесной в вышеупомянутом селе. Там почти пять лет жил наемный работник хозяина дома. Виктор пожалел бездомного и поселил рядом с собой. Однако через пять дней между ними произошла ссора.

– Подсудимый сообщил, что пьяный сосед обложил его матом, схватил обломок бильярдного кия и больно ударил его по руке. Рустам выхватил у зачинщика драки кусок кия и стал бить им соперника по голове. Тот с пробитой головой упал на пол и захрипел. Рустам облил Виктора водой, чтобы он не потерял сознание, и, выйдя из вагона, попросил рабочих вызвать скорую помощь, – рассказали обстоятельства происшествия в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина скончался в больнице. Бомж восемью ударами обломка кия нанес пострадавшему открытую черепно-мозговую травму и сломал ему основание черепа. Суд приговорил узбека к 6 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.