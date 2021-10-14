Житель Тюмени женился на мигрантке ради 10 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тюмени женился на мигрантке ради 10 тысяч рублей. Однако прокуратура «забраковала» их союз.

В марте 2021 года 40-летняя женщина заключила брак с 37-летним горожанином, чтобы получить разрешение на временное проживание. За фиктивный брак «супругу» заработал 10 тысяч рублей.

– Брак по решению суда признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Прокурор Калининского округа Тюмени обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании актовой записи о заключении брака, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокурора. Решение суда в законную силу пока не вступило.