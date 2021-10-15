В Тюменской области мошенники «повесили» на сельчанку крупный кредит. Фото: Ольга Крыльцова

В вагайский отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ей позвонил сотрудник банка и заверил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Для предотвращения сомнительных операций злоумышленник попросил селянку назвать номер банковской карты, а также код, который пришёл ей в СМС-сообщении.

– Мошенник получил доступ к онлайн-банку потерпевшей, самостоятельно оформил кредит на сумму 80 тысяч рублей и перевел деньги на другие счета, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными. Запомните, никому никогда нельзя сообщать конфиденциальные данные банковской карты и защитные коды.