В Тюменской области 280 человек за сутки заболели коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области 280 человек за сутки заболели коронавирусом. Всего заразившихся на сегодняшний день 65 376.

По информации Оперативного региона, на 14 октября 143 человека выздоровели (за весь период —56240); 42 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 31 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 25493 человека остаются под медицинским наблюдением; 1 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 624 254 человек, полный курс прошли 584 362. За сутки скончались 11 пациентов с COVID-19 (всего 2077).

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 670 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.